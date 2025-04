Prima pagina Gazzetta esalta i nerazzurri dopo la Champions: "Inter favolosa"

L’Inter fa l’impresa all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco e La Gazzetta dello Sport gli dedica la prima pagina. “Inter Favolosa”, il titolo che sceglie la rosea per raccontare l’1-2 maturato in Baviera in favore della squadra di Inzaghi, che adesso “vede” avvicinarsi le semifinali.

Nel primo tempo regna l’equilibrio tra due squadre aggressive e pronte a ribaltare il fronte alla prima occasione utile, con Olise che ci prova un paio di volte dalla distanza senza trovare lo specchio. L’occasione più grossa arriva però al 26’, con Kane che davanti a Sommer si divora il vantaggio prendendo il palo esterno. Al 38’ è l’Inter a passare in vantaggio al termine di un’azione bellissima che ha visto Thuram appoggiare la palla di tacco a Lautaro e l’argentino concludere a rete con un esterno chirurgico.

Nella ripresa il Bayern prende in mano la partita e va più volte vicino al pareggio, ma quando la partita sembrava indirizzata verso lo 0-1 ecco che negli ultimi 5 minuto succede di tutto: all’85’ arriva il pareggio dei padroni di casa con Müller che sfrutta una difesa non perfetta e appoggia a porta vuota il cross di Laimer. Tre minuti più tardi, tuttavia, Carlos Augusto sfrutta la prateria lasciatagli libera dalla retroguardia del Bayern e serve nel mezzo Frattesi che deve solo spingerla in porta. Un risultato fondamentale per Inzaghi e suoi, che tra otto giorni a San Siro avranno due risultati su tre a disposizione.