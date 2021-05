Gazzetta - ADL non annuncia il nuovo tecnico: pensa ancora al grande ritorno?

Perchè il Napoli non annuncia il nuovo tecnico? Prova a ricostruire la situazione la versione digitale della Gazzetta dello Sport: "Il presidente starebbe valutando un ritorno su Cristophe Galtier, che ha confermato l'interessamento del Napoli. Tuttavia, Galtier è a un passo dal firmare col Nizza, ma fino a quando non ci sarà l'ufficialità, il dirigente napoletano continuerà a provarci.

Dovrebbe essere questo l'unico motivo per il quale Spalletti non è stato ancora annunciato. Altrimenti ci sarebbe da pensare che stia pensando ad un grande ritorno, a riportare a Napoli, Maurizio Sarri. Una suggestione più che una certezza, perché con l'ex tecnico della Juve, De Laurentiis metterebbe d'accordo la piazza, a Napoli non c'è un solo tifoso che non lo rimpianga. Ma al momento, le condizioni per un accordo non ci sono. Conoscendo il modo di fare del presidente, però, nulla è da escludere, neanche un colpo di scena che farebbe sbandare l'intero ambiente napoletano.