Gazzetta - L'Italia pensa a 4 amichevoli prima dell'Europeo: a marzo ipotesi tappa negli USA

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, fa il punto sui test amichevoli che affronterà l'Italia prima dell'inizio dell'Europeo, due nella pausa di marzo e due a ridosso della competizione continentale che prenderà il via il prossimo 14 giugno in Germania. L'obiettivo fissato da Spalletti per la prossima pausa sono due test di alto livello, ma alcune big che prima di noi hanno conquistato il pass a novembre si erano già organizzate.

Tra le medio-alte che possono essere interessanti - si legge -, Austria e Serbia sono in primo piano, ma anche Ungheria, Scozia, Repubblica Ceca potrebbero entrare nel mirino. C'è poi l'ipotesi di una sudamericana (Colombia e Uruguay cercano avversari), ma soprattutto una nordamericana per ovvi motivi logistici. Questo perché l'idea della FIGC è quella se possibile di giocarle negli Stati Uniti: sia per un primo approccio al clima che si respirerà in occasione del prossimo Mondiale, soprattutto per una questione economica visto che giocare negli States garantirebbe un compenso importante.

Le altre due amichevoli, come detto, a ridosso della competizione. La prima contro una 'piccola' nella settimana di lavoro-vacanza tra il 27 maggio e il 2 giugno. La seconda più avanti, col ritiro a Coverciano che dovrebbe iniziare lunedì 3 giugno: nel successivo fine settimana la partenza per la Germania, con l'Italia che esordirà il 15 a Dortmund contro l'Albania.