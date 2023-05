Gazzetta - Napoli, che superiorità! Solo una volta le inseguitrici erano più lontane

Titola così nella sua edizione online La Gazzetta dello Sport un focus incentrato sulla poca competitività delle inseguitrici del Napoli

"Dietro il Napoli, il vuoto: la concorrenza dov'è? Solo una volta la seconda ha fatto peggio".

Titola così nella sua edizione online La Gazzetta dello Sport un focus incentrato sulla poca competitività delle inseguitrici del Napoli: "Da quando ci sono i tre punti a vittoria e il massimo campionato è a venti squadre, cioè dal 2004-05, solo una volta a due giornate dalla fine c’è stato un divario tra prima e seconda in classifica superiore ai 17 punti attuali (o 18, a seconda che si voglia considerare la Juventus o la Lazio come seconda forza): bisogna tornare alla stagione 2006-07, la prima post Calciopoli, per trovare l’Inter di Mancini in fuga a 93 punti e come prima delle inseguitrici la Roma di Spalletti a quota 72".