Prima pagina Gazzetta sulla corsa scudetto: "Tutta la verità"

"Tutta la verità" è il titolo di apertura lanciato oggi dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in ottica campionato e Champions League. Questa sera il Napoli fa visita al Bologna e dopo il pareggio dell'Inter a Parma ha la possibilità di portarsi a -1 dalla vetta, mentre i nerazzurri puntano ora il mirino sulla sfida di domani sera contro il Bayern Monaco, valida per l'andata dei quarti di finale: "Oggi Bologna-Napoli, domani Bayern-Inter - prosegue la rosea in apertura -. Scudetto e Champions, i giorni di Inzaghi: con la squadra vedrà in tv Conte (che cerca il-1). Poi assalto all'Europa".

Di spalla il focus è sulla lotta ad un posto alla prossima Champions League che vede appaiate più squadre, soprattutto dopo i risultati di ieri. Al momento il Bologna resta quarto in classifica a quota 56 e viene momentaneamente agganciato dalla Juventus, reduce dal pareggio dell'Olimpico contro la Roma (1-1 firmato da Locatelli e Shomurodov). Il colpo grosso è della Lazio, che grazie alla rete di Isaksen passa a Bergamo contro l'Atalanta (ferma a 58 punti) e si porta a quota 55 punti, seguita dai cugini giallorossi a 53 punti e dalla Fiorentina a 52. Più staccato il Milan, nono in classifica con 48 punti. "Mucchio Champions - si legge nel titolo del quotidiano -. La Roma si salva ma la Juve c'è. Adesso è quarta. Sette giornate thriller, due posti per sei squadre"