Il Fatto Quotidiano - Coronavirus, il Cts pensa alla quarantena breve: 10 giorni anziché 15

Tra le possibili novità che oggi introdurrà il Comitato tecnico scientifico potrebbe esserci quella dell’accorciamento della quarantena. Infatti come riporta Il Fatto Quotidiano, sia per i contagiati che per i contatti stretti di un positivo i giorni di quarantena passeranno da 14 giorni a 10, inoltre per uscire dall'isolamento basterebbe un solo tampone negativo, in luogo degli attuali due a 24 ore l’uno dall’altro. E' un modello proposto al Cts dal viceministro della Salute, Sileri, analogo a quello recentemente introdotto in Germania, che si basa su una statistica. Infatti solo l'8% dei potenziali contagiati si positivizza tardi.