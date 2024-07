Prima pagina Il Mattino: "Conte spinge subito il Napoli. E Di Lorenzo rassicura: resto"

"Conte spinge subito il Napoli. E Di Lorenzo rassicura: resto", titola in un box a centro pagina il quotidiano Il Mattino. In taglio basso c'è spazio anche per un fascicolo dei Pm sul trofeo di Maradona rubato e poi finito all'asta: "Pallone d'oro, s'indaga per riciclaggio".