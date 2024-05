Il Mattino: "Una vergogna che Napoli non merita"

"Una vergogna che Napoli non merita", titola Il Mattino in prima pagina nell'edizione odierna, commentando la deludente sconfitta degli azzurri

"Una vergogna che Napoli non merita", titola Il Mattino in prima pagina nell'edizione odierna, commentando la deludente sconfitta degli azzurri contro il Bologna. Il commento in alto al box: "Azzurri battuti dal Bologna. Rabbia e fischi dei tifosi, il club riapre a Conte". Di seguito la prima pagina integrale