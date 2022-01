KK - Osimhen, tac in corso: esame sarà valutato nel pomeriggio dal prof. Tartaro

Giornata importante quella di oggi per definire il rientro in campo di Victor Osimhen. La redazione di Kiss Kiss Napoli aggiorna la situazione: "Tac di controllo di Victor Osimhen in corso. L'esame strumentale sarà valutato nel primo pomeriggio dal prof. Giampaolo Tartaro insieme allo staff medico del Napoli".

