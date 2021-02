KKN - Gattuso non rischia: ADL non sta pensando all'esonero

Aurelio De Laurentiis in questo momento non sta pensando all'esonero di Rino Gattuso. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui il futuro del tecnico calabrese sulla panchina azzurra non è a rischio. Si va avanti con lui, almeno per adesso, nonostante abbia perso praticamente una partita su tre in questa stagione, sia in campionato che nelle altre competizioni.