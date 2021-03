KKN - Il Napoli non fa ancora programmi su allenatori e mercato: svelato il motivo

Il Napoli non può ancora programmare il futuro per una semplice ragione: non sapendo se riuscirà ad entrare o meno in Champions League, non è a conoscenza del budget a disposizione del club per il nuovo ciclo. Rino Gattuso andrà via, ma il nome del suo successore sarebeb diverso con o senza Champions il prossimo anno. Stessa cosa per il mercato: se il Napoli riuscirà a conquistare uno dei primi quattro posti quest'anno anche le operazioni saranno di altro valore rispetto a quelle che si porterebbero a compimento senza gli introiti Champions. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.