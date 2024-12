Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Gasp frenato ma resta primo e aspetta Conte"

"Inter, che forza". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Successo esterno per l'Inter. La squadra di Simone Inzaghi si è imposta per 3-0 sul campo del Cagliari grazie ai gol di Bastoni, Lautaro Martinez e Calhanoglu su calcio di rigore. I nerazzurri proseguono la loro corsa verso la vetta della classifica considerando il fatto che hanno da recuperare il match contro la Fiorentina.

E la Dea esce con un punto dal big match dell'Olimpico contro la Lazio. L'Atalanta ha trovato in extremis la rete con Brescianini, abile a rispondere al vantaggio biancoceleste con Dele-Bashiru. Questo il titolo del quotidiano: "Gasp frenato ma resta primo e aspetta Conte".