Prima pagina La Gazzetta dello Sport in taglio alto: "E' qui lo Scudetto"

vedi letture

Merito diviso a metà tra Yildiz e Tudor. Nel confronto di ieri in campionato contro il Genoa e al ritorno in campo dopo l'esonero di Thiago Motta, la Juventus si è rilanciata con un successo con la firma spartita dal gioiellino turco e il nuovo tecnico croato, che ha accelerato una rimessa laterale dalla quale è nata la rete-vittoria dell'1-0. "Linguaccia da Signora", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, mentre la lotta Champions avanza e il Bologna resta quarto ma la Roma non molla.

In taglio alto invece il riferimento alla corsa scudetto, anch'essa avvincente, tra Napoli ed Inter. Prima in campo i nerazzurri oggi a San Siro contro l'Udinese e Inzaghi prova la fuga con Thuram-Arnautovic, poi 'tifa' Milan per cercare di frenare la rincorsa di Conte e degli azzurri verso il titolo. In attesa del derby di Coppa Italia in semifinale di settimana prossima, il primo dei due round in programma.

In campo anche l'Atalanta nel primo pomeriggio, in ritardo di sei punti dall'Inter capolista e impegnata al Franchi con Palladino e la sua Fiorentina, agguerriti più che mai per guadagnarsi un posto in Europa anche la prossima stagione.