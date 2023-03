Marca lancia il premio 'The Worst': tra i candidati anche Koulibaly e un altro ex azzurro

Dopo il premio 'The Best', la cui assegnazione è andata in scena lo scorso lunedì, spunta anche il 'The Worst'. Non a cura della FIFA, ma di Marca.

Dopo il premio 'The Best', la cui assegnazione è andata in scena lo scorso lunedì, spunta anche il 'The Worst'. Non a cura della FIFA, ma di Marca. L'idea del quotidiano spagnolo è quella di assegnare un premio - di certo non tanto ambito - al calciatore più deludente dell'anno. E nelle nominations cìè anche Kalidou Koulibaly, passato in estate dal Napoli al Chelsea, a causa del suo cattivo impatto col calcio inglese. Presente anche un altro ex azzurro, Tiemoué Bakayoko, ma le vecchie conoscenze del calcio italiano sono parecchie. Ecco la lista completa dei candidati.