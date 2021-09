Mediaset - Ultime sull'Italia: Insigne titolare con la Bulgaria, solo tribuna per Di Lorenzo

Tra poche ore l'Italia tornerà in campo per affrontare la Bulgaria per la gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Mancini riparte dal collaudato 4-3-3 di Euro 2020: in difesa Florenzi dal primo minuto al posto di Di Lorenzo, che andrà in tribuna. Bastoni titolare al posto di Acerbi. Chiesa favorito su Berardi. In attacco ci sarà Meret. Lo riporta la redazione di Sportmediaset.