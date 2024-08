Mundo Deportivo fa tremare il Milan: "Barcellona, assalto a Rafa Leao!"

Il Barcellona vuole Rafa Leao. Sfumato Nico Williams, con Chiesa accostato ai blaugrana, il vero obiettivo è l'esterno del Milan. Ne scrive il Mundo Deportivo in prima pagina oggi in edicola. Per il Milan il portoghese è incedibile, ma il club spagnolo comunque ci prova e tenta l'assalto al calciatore di Fonseca.