New York Times scopre Kvara: “Il giocatore più eccitante e bello da guardare degli ultimi anni”

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Parlando al The Totally Football Show, il giornalista Rory Smith del New York Times ha descritto Kvaratskelia come "il giocatore più eccitante visto negli ultimi anni. È assolutamente straordinario. Sabato sera stavo guardando la partita della Lazio e mi ha colpito, si sente diverso da tutti gli altri. Sicuramente finora in questo inizio di stagione è il miglior giocatore da guardare in Europa per quello che ho potuto vedere”.