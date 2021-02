I re dei dribbling: Zielinski primo in casa Napoli, in vetta c'è un ex azzurro

L'ex azzurro Adam Ounas, ora al Crotone, re dei dribbling nel nostro campionato. Secondo la classifica riportata dal portale di statistica Kickest, l'esterno completa in media 5,58 dribbling a partita, staccando l'attaccante del Sassuolo Boga (4,70) e l'atalantino Ilicic (3.71). Nel Napoli il migliore in questa statistica è Piotr Zielinski che è a 2.69 per gara.