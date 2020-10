Repubblica - Castel Volturno, giorno di riposo annullato: accettata da Gattuso la richiesta della squadra

Oggi secondo il programma settimanale di Rino Gattuso doveva essere una domenica di riposo nella 'bolla' di Castel Volturno. Però per ingannare un po' il tempo e vincere la noia dell'isolamento, i calciatori azzurri hanno chiesto al loro allenatore di scendere in campo lo stesso. Da qui la seduta mattutina, a Castel Volturno: con la squadra che in avvio si è divisa in gruppi e ha svolto poi lavoro di scarico. Successivamente esercitazioni atletiche finalizzate alla forza per tutti e chiusura con un circuito in palestra. A riportarlo sulle pagine online de La Repubblica è il giornalista Marco Azzi.