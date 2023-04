Repubblica - Niente incontro con Ultras: c'è indagine per scontri A1, Piazza del Gesù e rissa in Curva

Al Maradona torna il tifo essendoci stato l'ok al materiale per sostenere la squadra: le richieste inviate dai gruppi organizzati sono state accettate

Al Maradona torna il tifo essendoci stato il via libera al materiale per sostenere la squadra: le richieste inviate dai gruppi organizzati con le modalità richieste dalla questura e della società sono state autorizzate. Come indicato dal Viminale, si lavora per smorzare gradualmente la tensione anche in vista dei festeggiamenti ma - scrive quest'oggi Repubblica - l’idea di riunire intorno a un tavolo in prefettura i leader della tifoseria organizzata e ADL (sotto scorta) sembra però essere stata accantonata anche perché, ad esempio negli ambienti giudiziari, ritenuta inopportuna alla luce delle indagini in corso sui gravi episodi di questi mesi, dagli scontri sull’A1, agli incidenti di piazza del Gesù, fino ai tafferugli del 2 aprile in Curva B.