Fenerbahce scatenato: sogno Conte, il grande obiettivo per l’attacco è Lewandowski

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Il Fenerbahçe si prepara a una possibile rivoluzione tra panchina e rosa in vista della nuova stagione. Il candidato presidente Safi promette grandi colpi

Il Fenerbahçe si muove con grande ambizione in vista della prossima stagione, complice anche il clima di campagna elettorale che accompagna il club turco, dove nel prossimo weekend si terranno le elezioni per il nuovo presidente. Tra promesse importanti e scenari di mercato sempre più suggestivi, il candidato Hakan Safi ha acceso l’entusiasmo dei tifosi parlando apertamente di possibili stelle mondiali da portare in squadra. Un progetto che, secondo quanto emerso, avrebbe già coinvolto anche figure di primo piano come Paolo Maldini, spesso presente al suo fianco negli ultimi eventi pubblici, incluso un recente appuntamento legato alla finale di Champions League a Budapest.

Il sogno Conte e l’idea Lewandowski per l’attacco

Sul fronte panchina, il grande sogno di Safi resta Antonio Conte, per il quale sarebbe pronto un contratto da circa 15 milioni di euro a stagione pur di convincerlo ad accettare la sfida turca. Ma le ambizioni del candidato non si fermano alla guida tecnica: per rinforzare l’attacco, infatti, è spuntato anche il nome di Robert Lewandowski, già accostato in passato a club italiani come Milan e Juventus. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ci sarebbero stati i primi contatti con l’entourage dell’attaccante polacco, che nel frattempo sta valutando le opzioni per il proprio futuro. Il centravanti, infatti, si libererà a parametro zero dal Barcellona alla scadenza del contratto, aprendo così scenari potenzialmente clamorosi sul mercato internazionale.