Dopo Allegri, anche Moncada ha già trovato squadra dopo il Milan: in arrivo la firma

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Dopo l’esperienza in rossonero iniziata nel 2018, il dirigente francese è pronto a tornare in patria per una nuova avventura in Ligue 1.

Dopo Massimiliano Allegri, che una volta definiti gli ultimi dettagli della buonuscita diventerà il nuovo allenatore del Napoli, un altro dei grandi epurati in casa Milan ha già trovato una nuova destinazione. Si tratta di Geoffrey Moncada, ex direttore tecnico dei rossoneri, pronto a ripartire dal Nizza. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’accordo tra il dirigente francese e il club di Ligue 1 sarebbe ormai in dirittura d’arrivo, con la firma attesa a breve. Moncada, arrivato al Milan nel 2018 su indicazione dell’allora amministratore delegato Ivan Gazidis, si prepara così a tornare in Francia dopo otto anni, per iniziare una nuova esperienza professionale in un’altra società storicamente legata ai colori rossoneri.

L’esperienza al Milan tra colpi riusciti e operazioni meno fortunate

Nel corso della sua esperienza in Italia, Moncada ha alternato operazioni di grande successo ad altre meno fortunate. Tra le intuizioni più apprezzate figurano gli arrivi di Mike Maignan, Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana, giocatori che si sono imposti come elementi importanti del progetto rossonero. Diverso invece l’esito di altre operazioni come Tiago Djalo, Yacine Adli, Aster Vranckx, Marko Lazetic e Kevin Bondo, che non sono riusciti a rispettare le aspettative iniziali. Un bilancio complessivo che racconta un percorso fatto di scoperte interessanti ma anche di inevitabili scommesse non vinte.