Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: l’Italia sfida il Lussemburgo in amichevole

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: l’Italia sfida il Lussemburgo in amichevoleTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questo mercoledì 3 giugno non mancano gli eventi calcistici. Si giocano infatti due match amichevoli alle 20:45: l’Italia sfida il Lussemburgo, l’Olanda ospita l’Algeria. Di seguito la programmazione in tv.

20.45 Lussemburgo-Italia (Amichevole) - RAI 1

20.45 Olanda-Algeria (Amichevole) -