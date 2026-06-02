ADL e Conte a Ischia, nessun ritorno di fiamma: relax e uscita in motoscafo

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De Laurentiis e Conte insieme a Ischia: incontro cordiale senza sviluppi per il futuro.

Antonio Conte, nonostante non sia più l'allenatore del Napoli, si trova ancora in città. Il tecnico salentino e il presidente Aurelio De Laurentiis restano in buoni rapporti e nei giorni scorsi si sono recati a Ischia per trascorrere alcuni giorni di relax insieme all'insegna del mare.

Per quale motivo ADL e Conte hanno scelto di trascorrere questi giorni insieme? Lo spiega il giornalista Manuel Parlato, tramite il proprio canale YouTube: "Nessun clamoroso ritorno di fiamma professionale, ma una semplice vacanza tra amici con le rispettive famiglie sull’isola d’Ischia, lo stesso luogo dove un anno fa venne suggellato l’accordo per proseguire il rapporto dopo la conquista del quarto Scudetto della storia azzurra".

Soggiorno al Regina Isabella di Lacco Ameno e giro in motoscafo

"Tra i tanti turisti che hanno scelto l’isola verde per il ponte del 2 giugno ci sono anche il presidente del Napoli e l’ormai ex allenatore azzurro, arrivati nelle scorse ore e ospiti dello storico albergo Regina Isabella di Lacco Ameno, struttura fondata dal produttore cinematografico Angelo Rizzoli e da sempre meta privilegiata di vip e celebrità. Nello stesso hotel soggiornano anche Michelle Hunziker e Giulio Berruti.

E' andata in scena un’uscita in mare a bordo di un motoscafo per circumnavigare l’isola e godersi alcune ore di relax lontano dai riflettori. Una presenza che non è passata inosservata agli occhi di residenti, turisti e tifosi azzurri presenti a Ischia. Si tratta soltanto di una parentesi di amicizia e serenità. De Laurentiis, infatti, avrebbe già invitato Conte a raggiungerlo nei prossimi mesi a Los Angeles per assistere insieme ad alcune partite del prossimo Mondiale".