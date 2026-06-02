Italia, i numeri di maglia per l'amichevole contro il Lussemburgo: il 10 va a Ndour
Attraverso i propri canali ufficiali, la FIGC ha comunicato la lista dei numeri di maglia assegnati alla Nazionale italiana allenata da Silvio Baldini, commissario tecnico ad interim, in vista dell’amichevole di domani contro il Lussemburgo.
L’elenco completo dei numeri assegnati agli Azzurri
Di seguito la lista completa dei numeri di maglia scelti per la sfida, con le assegnazioni ufficializzate dalla FIGC attraverso i propri canali istituzionali.
Portieri: 12 Giovanni Daffara (Avellino), 1 Gianluigi Donnarumma (Manchester City), 23 Lorenzo Palmisani (Frosinone);
Difensori: 24 Honest Ahanor (Atalanta), 3 Davide Bartesaghi (Milan), 4 Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), 15 Pietro Comuzzo (Fiorentina), 22 Costantino Favasuli (Catanzaro), 25 Niccolò Fortini (Fiorentina), 6 Filippo Mane (Borussia Dortmund), 2 Marco Palestra (Cagliari), 13 Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
Centrocampisti: 14 Tommaso Berti (Cesena), 20 Matteo Dagasso (Venezia), 16 Giacomo Faticanti (Juventus), 5 Luca Lipani (Sassuolo), 10 Cher Ndour (Fiorentina), 21 Niccolò Pisilli (Roma);
Attaccanti: 8 Francesco Camarda (Lecce), 7 Luigi Cherubini (Sampdoria), 18 Jeff Ekhator (Genoa), 9 Francesco Pio Esposito (Inter), 17 Seydou Fini (Frosinone), 19 Samuele Inacio (Borussia Dortmund), 11 Luca Koleosho (Paris FC).
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