Sky - Buone notizie per Calzona: Ngonge e Kvara verso il recupero per Monza

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano buone notizie per Francesco Calzona in vista del match di domenica contro il Monza. Ngonge e Kvaratskhelia hanno svolto quest’oggi una parte di lavoro individuale in campo e una parte con la squadra. Possibile, dunque, il recupero per la sfida contro la squadra di Palladino. A riferirlo è Sky Sport.