Foto Autografi Napoli, Neres e Milinkovic-Savic incontrano i tifosi

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Sono David Neres e Milinkovic-Savic a firmare autografi ai tifosi questa mattina. I due hanno abbracciato idealmente la passione dei tifosi concedendo foto, autografi e sorrisi per il classico momento di confronto con i giocatori a fine allenamento. Ecco le foto dai nostri inviati: