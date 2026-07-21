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Autografi Napoli, Neres e Milinkovic-Savic incontrano i tifosi

Autografi Napoli, Neres e Milinkovic-Savic incontrano i tifosi
Oggi alle 12:50Notizie
di Fabio Tarantino

Sono David Neres e Milinkovic-Savic a firmare autografi ai tifosi questa mattina. I due hanno abbracciato idealmente la passione dei tifosi concedendo foto, autografi e sorrisi per il classico momento di confronto con i giocatori a fine allenamento. Ecco le foto dai nostri inviati: 