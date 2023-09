Jens Cajuste non participerà all'esordio in Champions League del Napoli.

TuttoNapoli.net

Jens Cajuste non participerà all'esordio in Champions League del Napoli. Il centrocampista azzurro non sarà neanche in panchina nel match che inizierà tra poco contro lo Sporting Braga. Solo tribuna per lo svedese per un leggero affaticamento muscolare. A riferirlo è Sky Sport.