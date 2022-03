Sky - Clamoroso a Castel Volturno: uomo sfonda cancelli con auto mentre squadra era negli spogliatoi

Inizialmente si è diretto verso i campi mentre i calciatori, fortunatamente, si trovavano ancora negli spogliatoi

Episodio clamoroso accaduto al Konami Training Center di Castel Volturno. Come raccontato da Francesco Modugno di Sky Sport, poco prima dell'allenamento pomeridiano del Napoli, un uomo ha sfondato con la propria auto i cancelli del centro di allenamento. In seguito, sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno effettuato le deposizioni del caso con i presenti.

Inizialmente si è diretto verso i campi mentre i calciatori, fortunatamente, si trovavano ancora negli spogliatoi. La situazione era totalmente fuori controllo, ma le forze dell'ordine sono intervenute. In seguito, il soggetto si è diretto verso il mare per poi abbandonare la propria auto e fuggire. A quel punto è iniziato una sorta d'inseguimento da parte dei Carabinieri: l'arresto non è stato ancora comunicato.