Sky - Elmas al posto di Kvara, Lozano favorito su Politano: le ultime di formazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Salernitana-Napoli chiuderà il girone d’andata e gli azzurri hanno l’obiettivo di voltare subito pagina dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Torneranno i titolarissimi, come confermato da Sky Sport. In porta confermato Meret e come terzini Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo dovrebbe Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco, complice l’assenza di Kvaratskhelia per una sindrome influenzale, dovrebbe dovrebbe giocare Elmas al suo posto. Ballottaggio sulla destra tra tra Politano e Lozano con il messicano in vantaggio. A completare il tridente Osimhen. Di seguito la probabile formazione: