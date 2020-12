Sky - Emergenza in attacco: Gattuso pensa a una mossa a sorpresa

Senza Dries Mertens, infortunato, e Lorenzo Insigne, che sarà squalificato, a Rino Gattuso resteranno soltanto tre attaccanti: Andrea Petagna, Hirving Lozano e Matteo Politano. Le due nuove assenze vanno ad aggiungersi a quella di Victor Osimhen, ma l'allenatore azzurro proverà a non far drammi e sta già pensando ad una soluzione a sorpresa. In uno dei due prossimi impegni Ringhio potrebbe partire con Eljif Elmas sulla fascia sinistra, al posto di Insigne, al fine di preservare Politano e Lozano e tenerne uno in panchina come arma da sfruttare in corsa. A riferirlo è Sky Sport.