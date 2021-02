Sky - Gattuso torna al 4-3-3 col Benevento: attacco inedito, out Maksimovic

Rino Gattuso torna al 4-3-3 per la partita di domani sera contro il Benevento. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui sarà accantonato l'esperimento fatto con il Granada e si ripartirà dal modulo che è più nelle corde del Napoli. Out Maksimovic, al quale viene preferito Rrahmani per far coppia con Koulibaly. Attacco inedito, con Politano falso 9 ed Elmas da esterno destro. Di seguito la probabile formazione secondo l'emittente satellitare.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Politano, Insigne