Sky - Italia, la probabile formazione contro la Germania: Politano titolare

Dopo il pareggio per 1-1 di Bologna, l'Italia torna domani in campo contro la la Germania. Roberto Mancini, stando a quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe cambiare sette undicesimi della squadra vista contro l’Ungheria. Confermati Donnarumma tra i pali, Bastoni in difesa, Cristante a centrocampo e Politano in attacco. Il resto cambierà probabilmente tutto. I terzini dovrebbero essere Calabria e Spinazzola, il dubbio in difesa è tra Luiz Felipe e Mancini. Centrocampo composto da Barella, Cristante e Locatelli, mentre in attacco Politano, Raspadori e Gnonto.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini (Luiz Felipe), Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Gnonto.