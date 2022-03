Sky - Lozano rientra solo venerdì sera: Politano verso una maglia da titolare

"Politano oggi ha smaltito quel risentimento al polpaccio accusato in Nazionale, Insigne invece è più acciaccato nell'umore che nel fisico".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha riferito le ultime da Castel Volturno ai microfoni dell'emittente satellitare: "Luciano Spalletti avrà Hirving Lozano a disposizione solo sabato mattina. Il messicano arriverà a Napoli venerdì sera e avrà solo il tempo di fare la rifinitura a Castel Volturno prima della partenza per Bergamo. Da verificare la tenuta e la condizione del Chucky, ma è uno che servirà contro l'Atalanta vista le indisponibilità in attacco. Petagna è infortunato, Politano oggi ha smaltito quel risentimento al polpaccio accusato in Nazionale, Insigne invece è più acciaccato nell'umore che nel fisico. I due italiani dovrebbero giocare titolari con in mezzo Dries Mertens, che è l'unica certezza dell'attacco azzurro. Per la difesa se si giocherà a quattro il favorito è Zanoli, eventualmente Tuanzebe sarebbe un'ipotesi per una linea a tre e mezzo, meccanismo difensivo che nacque proprio da un'intuizione di Spalletti".