Sky - Maksimovic per Koulibaly e il ritorno al 4-3-3: la probabile formazione per Genoa-Napoli

Quale formazione sceglierà Rino Gattuso per il match di domani sera contro il Napoli? Stando a quanto riportato da Sky Sport, ci sarà qualche rotazione. Il ritorno al 4-3-3 è abbastanza scontato, così si rivedranno Elmas e Zielinski in mediana. Con loro uno tra Demme e Bakayoko, con l'italo-tedesco in vantaggio nel ballottaggio. In difesa spazio a Mario Rui a sinistra, con Di Lorenzo a destra. Dopo la positività di Koulibaly dovrebbe essere Maksimovic l'indicato a sostituirlo. Davanti Insigne non è al meglio e dovrebbe rifiatare: al suo posto Politano, con Lozano che scalerà dunque a sinistra e Petagna centravanti.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano