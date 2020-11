Sportitalia - Insigne verso la convocazione col Rijeka: chances anche per vederlo in campo

Il recupero di Insigne continua con segnali positivi che continuano ad arrivare da Castel Volturno. Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha parlato delle ultime in casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne in Croazia? Io dico di si, 70% si e 30% no. Si sta allenando, si è allenato sia ieri che oggi, mi aspetto la convocazione. Si incontrerà con Anastasio e potranno salutarsi. Addirittura potrebbe anche giocare".