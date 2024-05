Sportitalia - Non è detto che Osimhen salti la Fiorentina: recupero possibile

Manuel Parlato, giornalista Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Manuel Parlato, giornalista Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ricordo che quella Juventus era disastrata, poi arrivò Conte e vinse lo scudetto con Estigarribia, Matri e Vucinic. Conte è in cima alla lista di De Laurentiis, ma non chiederà 9 milioni netti l’anno. Anzi, ha visto un abbassamento rispetto alle richieste iniziali, l’ingaggio si dovrebbe aggirare intorno ai 6 mln più bonus. E’ una leggenda metropolitana quella che vuole solo calciatori importanti. Conte è proprio bravo a valorizzare il materiale umano che ha a disposizione.

Osimhen? Secondo me potrebbe recuperare per venerdì, anzi secondo me giocherà questa partita. E’ diffidato, ma credo si vada pian piano verso il recupero. Questa partita resta l’ultima possibilità per il Napoli di agguantare l’Europa”.