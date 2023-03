Sportmediaset - A +18 sulla seconda a 12 dalla fine: Napoli, parte il countdown

Così scrive il portale Sportmediaset analizzando la vittoria degli azzurri sull'Atalanta.

La difficoltà nel trovare la porta dell'Atalanta per un'ora di gioco ha spinto qualcuno a pensare che la Lazio potesse avere intaccato qualcosa, a livello mentale, della forza inarrestabile del Napoli 2022/23. Tutto falso. Quella contro Sarri è stata una parentesi. Alla fine, come nel 95% dei casi in stagione, la capolista ha saputo trovare la chiave giusta per sfondare. Una chiave che risponde al nome, complesso ma efficacissimo, di Khvicha Kvaratskhelia.

Ora è partito il countodown scudetto. A +18 su chi sta dietro e a 12 giornate dalla fine, si può anche dire addio alla scaramanzia.