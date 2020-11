Sportmediaset - Juve-Napoli, oggi il ricorso: ADL pronto ad andare al Coni

Juventus-Napoli, oggi il ricorso degli azzurri: De Laurentiis pronto ad andare al Coni. Scrive così il portale di Sportmediaset, che aggiorna la situazione legata al ricorso presentato dal Napoli per la sfida non disputata contro i bianconeri. Si parla della strategia di Aurelio De Laurentiis: "Il presidente, assistito dall'avvocato Grassani, interverrà in prima persona in videoconferenza e ribadirà che le prime due comunicazioni dell'Asl erano da considerare impositive in merito al divieto di viaggio verso Torino (non sarebbe stato il club ad aver sollecitato l'intervento delle autorità sanitarie) e che la squadra sarebbe stata pronta a partire anche domenica pomeriggio se avesse ricevuto l'ok dalla Asl.

Il Napoli, in caso di esito negativo del ricorso, è pronto ad appellarsi pure al collegio di Garanzia del Coni ma c'è chi pensa che De Laurentiis potrebbe pure spostarsi dalla giustizia sportiva a quella ordinaria ricorrendo al Tar e al Consiglio di Stato".