Sportmediaset mette pressione: "Spalletti condannato a vincere, così come Mourinho"

Napoli-Roma, vietato pareggiare: si gioca per lo scudetto e per la Champions League. Questa l'analisi del portale di Sportmediaset, che scrive così in vista della sfida delle 19 al Maradona: "Spalletti è condannato a vincere per non perdere contatto con Milan e Inter, Mourinho deve fare altrettanto per continuare a sognare il quarto posto. Un punto sarebbe inutile per entrambi: per i partenopei significherebbe dire addio alle speranze di trionfo visto che l'Inter, con una partita in meno, ora è lontano 3 punti, mentre il Milan 5. Discorso simile per i giallorossi che si trovano a inseguire la Juve sei lunghezze più avanti all'ultimo posto utile per l'Europa che conta.

Una sfida molto sentita, grande rivalità tra le due tifoserie: il derby del sole che mette in palio tanto del futuro. Stasera una delle due squadre dovrà dire addio all'obiettivo prefissato. Chi perde al Maradona è fuori.

Mourinho, intanto, appena è arrivato a Napoli è andato ai quartieri spagnoli per rendere omaggio a Maradona. Insieme al team manager Cardini e al preparatore dei portieri Nuno Santos, scortato dalla Polizia, lo Special One si è recato davanti al murales dedicato al Pibe de Oro con un mazzo di fiori. La gente, che l'ha immediatamente riconosciuto, l'ha acclamato e in pochi minuti si è formata una folla.