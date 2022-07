SSC Napoli rivela: "ADL in passato ha rifiutato offerte vicine al miliardo per il club"

C'è un passaggio del comunicato di smentita diramato oggi dal Napoli circa la vendita del club che non ha lasciato indifferenti i tifosi

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

C'è un passaggio del comunicato di smentita diramato oggi dal Napoli circa la vendita del club che non ha lasciato indifferenti i tifosi. E sui social già se ne parla tantissimo. Nella nota ufficiale si legge che Aurelio De Laurentiis "Tra l'altro, in passato, ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari" per il club azzurro. Una cifra da capogiro, molto più alta dei 650 milioni di cui si parlava in rete nelle ultime ore.