Tardini verso il sold-out in Parma-Napoli: abbattuto il muro delle 20mila presenze

Nonostante la stagione del Parma non sia stata tra le più brillanti, il sostegno dei tifosi è stato costante. Sin dalla prima giornata di campionato, il popolo gialloblù ha dimostrato vicinanza alla squadra, mostrando affetto e incoraggiamento, anche se ci sono stati alcuni fischi, perlopiù in situazioni delicate. I dati parlano chiaro.

In questa stagione, ben sette volte sono stati registrati oltre 20.000 spettatori al Tardini. Il record è stato raggiunto durante il pareggio 2-2 contro l'Inter, con 22.126 tifosi presenti. I numeri sono rimasti elevati anche nelle sfide contro Fiorentina, Milan, Lazio, Roma, Juventus e Como, mentre contro Bologna e Torino si è sfiorato il traguardo con 19.500 e 19.000 presenze. È interessante notare che solo due di queste partite hanno avuto esiti negativi, contro Como e Roma, mentre ci sono state quattro vittorie (Milan, Lazio, Bologna e Juventus) e due pareggi (Torino e Fiorentina). Questi dati dimostrano come il supporto del Tardini si traduca in performance sul campo. La media degli spettatori, inoltre, è alta per gli standard crociati, con un totale di 19.614 tifosi di media fino a questo punto della stagione.

Numeri così elevati non si vedevano a Parma dai primi anni 2000. Nella stagione 2000/01, al Tardini si registrarono in media 19.009 tifosi, con un picco di 27.148 contro la Juventus, un dato ormai inarrivabile. Per avere una media superiore bisogna risalire alla stagione precedente, quando 20.485 tifosi sostenevano il Parma ogni settimana, con un picco di 28.815 contro l'Inter. Contro il Napoli, il Parma potrebbe quindi raggiungere l'ottava partita con oltre 20.000 spettatori al Tardini, un traguardo significativo per la società e un chiaro segno dell'entusiasmo della piazza. A scriverlo è Parmalive.com.