TimVision, l'offerta della piattaforma: serie A e B, Champions, Europa e Conference League

La piattaforma streaming TimVision ieri ha presentato, la sua offerta per la stagione calcistica 2021-22, grazie agli accordi firmati con Dazn e Mediaset Infinity. In pratica sulla piattaforma di Tim saranno visibili, pagando 19,99 euro al mese, tutte le gare di Serie A e Serie B, 121 match di Champions League, tutta l'Europa League, il meglio della Conference League oltre alla Liga spagnola e alla FA Cup inglese. Insomma, quasi tutto il meglio del panorama mondiale al quale si aggiungono tutti gli altri sport contenuti nel pacchetto di Dazn (il MotoGP, la NFL, tanta boxe e l'Indycar) e di Eurosport (i tre grandi Giri, il tennis con i tornei del Grande Slam, la Serie A di basket, i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, gli sport invernali, il golf con le esclusive del PGA Tour e dell’European Tour oltre ai motori con la 24 ore di Le Mans). Migliaia di ore di eventi live visibili su qualsiasi device e con qualsiasi connessione Internet. Non solo con quella di Tim.