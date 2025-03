Tmw - Caprile protagonista al Cagliari, dopo l'Empoli: adesso merita la grande chance

L'anno scorso all'Empoli, a gennaio, quest'anno a Cagliari, sempre durante il mercato invernale. Nel mezzo il Napoli, con 6 presenze di cui quattro in campionato, con un solo gol subito, e due in Coppa Italia, con tre reti al passivo. Elia Caprile è una delle note positive del momento del Cagliari, nonostante la sconfitta contro il Bologna di ieri, e se i sardi, almeno per il momento, sono fuori dalla zona retrocessione, il merito è anche suo, visto che dal giorno del suo arrivo ha messo insieme ottime prestazioni.

Il futuro: Caprile merita una chance.

A questo punto, vista anche la parentesi molto positiva anche all'Empoli, la domanda che sorge spontanea è una: Caprile merita una chance in un club che abbia obiettivi diversi dalla salvezza? La risposta è sì. La porta, al Napoli, sarà infatti chiusa per almeno altre due stagioni, visto che Alex Meret sta per rinnovare il suo contratto con il club azzurro fino al 30 giugno 2027, e per questo sarà necessario riflettere, da lato portiere, cosa sarà meglio per il futuro.

Prima la salvezza a Cagliari.

Per il momento però la testa dell'estremo difensore è concentrata solo e soltanto sul campo e solo a fine stagione si penserà alla prossima, con l'obiettivo che dovrà essere quello di trovare una sistemazione in un club che possa alzare l'asticella della sua carriera.