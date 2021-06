TMW - ADL pronto ad arginare delusione e fake news post Napoli-Verona

Oggi termina il silenzio stampa in casa Napoli. Oltre quattro mesi dopo la decisione di chiudere le comunicazioni a fine febbraio, in seguito allo scontro con Gattuso (per le dichiarazioni contro De Laurentiis per i sondaggi con altri allenatori), il presidente del Napoli tornerà a parlare nel pomeriggio e lo farà in conferenza stampa. L'attenzione sarà rivolta alle vicende del club partenopeo, in una fase di grande rinnovamento a partire proprio dall'allenatore, ma non mancheranno approfondimenti sulla posizione sulla Superlega (solo toccata qualche settimana fa in un forum industriale sul cinema) o le battaglie delle ultime settimane in Lega.

Si partirà però probabilmente con interrogativi sull'ultima gara col Verona che è costata la Champions. Il silenzio post-partita ha infatti alimentato polemiche, veleni, striscioni polemici sulle mancate scuse ed anche fake news su assurde teorie del complotto: una situazione da arginare per far partire al meglio la nuova stagione con Spalletti. Tema centrale ovviamente sarà il mercato, a partire dal rinnovo del capitano Lorenzo Insigne, senza dimenticare il futuro di Koulibaly e Fabian che restano i giocatori più chiacchierati in uscita, arrivando probabilmente ai ruoli che la società intende rinforzare in questa sessione estiva. Un modo anche per azzerare, ripartire e tracciare la strada per la conferenza stampa del nuovo allenatore che dovrebbe invece tenersi nei giorni del raduno a Castel Volturno.