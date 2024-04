Tmw - Il 90% delle colpe di ADL, s'era convinto di essere anche allenatore e diesse

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai ha parlato anche di Napoli e del presidente De Laurentiis

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai ha parlato anche di Napoli e del presidente De Laurentiis: "Quello del Napoli è un vero disastro sportivo. La sconfitta di Empoli è solo l’ultima figuraccia stagionale. Inutile ormai voltarsi indietro. La vera domanda, nell’immediato, è valutare se sia più utile per il club partenopeo partecipare alla Conference o magari restare un anno fuori dalle Coppe. Pensate a che livello siamo arrivati. E’ chiaro anche che il 90% delle responsabilità per questa stagione fallimentare siano da attribuire a De Laurentiis. Caduto in una trappola diabolica e cioè convincersi di essere lui il miglior Presidente, il miglior direttore sportivo, il miglior allenatore. Speriamo che abbia capito la lezione.

De Laurentiis deve preoccuparsi di fare bene “solo” il Presidente. Proprio come era successo ai tempi di Giuntoli e Spalletti. Ci riuscirà? E’ la domanda che si fanno i tanti allenatori di prima fascia contattati. L’invasivo De Laurentiis spaventa. Inutile nasconderlo. Serve anche una profonda, direi quasi totale, rivoluzione per quanto riguarda la squadra. Intorno a un calciatore-leader come Di Lorenzo può restare un piccolo drappello. Poi servono nuove figure, con nuove motivazioni. Il Napoli da scudetto è un ricordo. Ci vorrà un po' di tempo e tante buone intuizioni di mercato per ricostruire una squadra da titolo".