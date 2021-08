Tmw - Il mercato può entrare nel vivo: i tre slot da ricoprire

"Scusatemi, ora devo raggiungere Spalletti perché dobbiamo parlare di innumerevoli problemi e di mercato. E' aperto sia in uscita che in entrata, abbiamo ancora pochi giorni e poi chi c'è c'è e chi non c'è non c'è, dal primo settembre si va poi fino alla fine". così Aurelio De Laurentiis, ieri, a margine di un convegno industriale che s'è svolto nel ritiro di Castel di Sangro, annunciando l'ultimo summit di mercato col proprio allenatore prima di far ritorno a Roma. A venti giorni dalla chiusura della sessione estiva è infatti il momento di accelerare: il Napoli ha l'esigenza di un centrocampista centrale, un terzino sinistro ed un quarto difensore centrale visto l'addio imminente di Luperto in prestito all'Empoli, ma per colmare le tre caselle deve anche sbloccare le cessioni minori (dopo Tutino per 6mln può partire anche Ounas) e crearsi un tesoretto.

Intanto il tecnico ieri ha ritrovato Dries Mertens e Hirving Lozano. I due sono entrati qualche istante nel campo principale, per un saluto ai tifosi e le foto di rito, per poi trasferirsi nel secondo campo per i primi tocchi ed un po' di corsa leggera. Anche nei prossimi giorni proseguiranno la loro tabella di lavoro personalizzata. Il belga avrà bisogno di tempo dopo l'operazione alla spalla e probabilmente potrà rientrare in gruppo il prossimo mese mentre dovrebbe essere più semplice il percorso di Lozano che ieri ha superato il controllo neurologico e del colpo alla testa subìto in nazionale è rimasta solo la cicatrice all'occhio. Per Spalletti sarebbe importante ritrovare il messicano per l'inizio del campionato, anche solo per avere un cambio offensivo per sfruttare le sue caratteristiche nei finali di partita.