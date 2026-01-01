Tuttonapoli Top10 Gare 2025 - 1° posto: il Napoli di Conte scrive la storia! Col Cagliari arriva il 4° Scudetto

E’ l’annata del double! Il 23 maggio il Napoli conquista il quarto scudetto e chiude in bellezza l’anno alzando anche la Supercoppa italiana il 22 dicembre. Il 2025 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata. (qui la classifica completa). Al primo posto c’è la vittoria nell'ultima in campionato contro il Cagliari che regala al Napoli il quarto scudetto.

1) NAPOLI-CAGLIARI 2-0 (23 maggio). Il sogno diventa realtà. E’ la notte che consegna agli azzurri di Conte il quarto Scudetto, al termine di una stagione lunga, complessa e carica di pressione. Al Maradona l’atmosfera è da brividi, il Napoli ha l’obbligo di non sbagliare davanti al proprio pubblico e ha la consapevolezza di avere tutto nelle proprie mani. L’ultimo sforzo per ottenere tre punti ed avere la certezza matematica di essere campioni d’Italia appena due anni dopo l’ultima volta.

La squadra di Conte risponde presente, le firme delle reti contro il Cagliari portano i nomi di due grandi protagonisti della stagione. McTominay, l’MPV della Serie A, spiana la strada al successo con una sforbiciata che entra di diritto nella storia. L’uomo di Conte, Lukaku, chiude i conti con una ripartenza imperiosa che getta nel dramma la rivale Inter, che perde il titolo di un punto. Il successo degli azzurri certifica una cavalcata costruita su continuità, gestione dei momenti difficili e una mentalità vincente ritrovata. Il Napoli torna campione d’Italia, celebrando un titolo che arriva come sintesi perfetta di sacrificio, identità e fame di vittoria, davanti a una città che aspettava solo di esplodere di gioia. Antonio Conte si conferma un vincente, conquistando il quinto scudetto in carriera con tre squadre diverse (Napoli, Inter e Juventus).