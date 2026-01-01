Tuttonapoli Top10 Gare 2025 - 2° posto: dominio e trionfo Napoli in Supercoppa! La vendetta di Riyad

E’ l’annata del double! Il 23 maggio il Napoli conquista il quarto scudetto e chiude in bellezza l’anno alzando anche la Supercoppa italiana il 22 dicembre. Il 2025 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata. (qui la classifica completa). Al secondo posto c’è il trionfo di Riyad nella finale di Supercoppa italiana contro il Bologna.

2) NAPOLI-BOLOGNA 2-0 (22 dicembre). Il Napoli conquista il secondo trofeo di questo incredibile anno solare. Capitan Di Lorenzo alza al cielo la quarta coppa ed eguaglia i successi italiani ottenuti da Diego Armando Maradona. A ridosso della sosta natalizia, dopo aver conquistato meritatamente la finale Napoli e Bologna si affrontano a Riyad per il primo titolo da assegnare nella stagione 2025/26.

La squadra di Conte gioca una gara perfetta vendicando il ko subito un mese prima in campionato con una dimostrazione di forza e supremazia tecnico-tattica incredibile. La squadra di Italiano viene annichilita, il risultato di 2-0 non rispecchia il netto dominio azzurro. E’ un prelibato tiro a giro di Davi Neres ad aprire le danze a fine primo tempo. Lo stesso attaccante brasiliano firma ad inizio ripresa la doppietta che chiude il match, rubando palla sulla rischiosa uscita dal basso rossoblù e segnando con un delizioso scavetto. Il Napoli fa double e come nel 1990 conquista Scudetto e Supercoppa italiana. E’ in settimo trofeo dell’era De Laurentiis e il decimo alzato al cielo in carriera da Antonio Conte.