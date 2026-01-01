Tuttonapoli Top10 Gare 2025 - 5° posto: il Napoli sbanca Bergamo! Bagno di folla a Capodichino

E’ l’annata del double! Il 23 maggio il Napoli conquista il quarto scudetto e chiude in bellezza l’anno alzando anche la Supercoppa italiana il 22 dicembre. Il 2025 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata. (qui la classifica completa). Al quinto posto c’è la vittoria a Bergamo contro l'Atalanta, il Napoli guadagna consapevolezza e si libera di una rivale.

5) ATALANTA-NAPOLI 2-3 (18 gennaio). E’ una vittoria pesantissima, arrivata in uno dei momenti più complessi della stagione azzurra. La squadra di Conte si presenta a Bergamo in piena emergenza, con rotazioni ridotte e tante energie già spese, ma riesce comunque a imporsi su un campo storicamente ostico e contro un’avversaria diretta per il titolo.

Il successo del Gewiss Stadium rappresenta una svolta emotiva e psicologica dopo il 3-0 subito all’andata in casa dagli azzurri. Il Napoli dimostra di saper soffrire, reagire e colpire nei momenti decisivi, mandando un segnale forte al campionato. Tre punti che consolidano la candidatura al vertice e rafforzano la convinzione di poter lottare fino in fondo, lo scudetto non è più solo un sogno. Il match è un’altalena di emozioni: il Napoli ribalta l’iniziale svantaggio grazie ad un gran gol di Politano, che spezza un lungo digiuno, e del cecchino McTominay. L’Atalanta riprende la gara con Lookman, ma ci pensa Lukaku con una splendida girata di testa a far impazzire di gioia i tifosi azzurri aizzati nel finale da Conte. La squadra sarà accolta da un bagno di folla a Capodichino, a testimonianza del valore della vittoria.